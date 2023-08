Gold als Crash-Versicherung? Und wie? Auvesta? Vergraben im Garten? Oder doch lieber Barrick Gold? Gastbeitrag über Gold als Krisenschutz.

Gold als Rettungsanker des Vermögens in Crash Zeiten? Und wenn das so ist, wie? Im Keller versteckt? Bei Auvesta? Oder doch lieber als Aktie, wie Barrick Gold? Heute der zweite Gastbeitrag unserer „Schwesterseite“ www.gold-magazin.com – Inforeihe über Gold als Asset. Es geht jedesmal um Gold. Und wie „man“ investieren kann oder sollte. Mit Gold als Krisenwährung, als Fluchtwährung oder als beliebter Reserveschatz der Notenbanken.

Mit Kursen über 2.000 USD rechnen? Gerade sieht man einen kräftigen Rücksetzer am Goldmarkt in Regionen „über 1.900,00 USD je Feinunze. Und jetzt? Wartet Gold nur auf neue „Argumente“, wie möglicherweise „Zahlungsausfall der USA“ oder Ende der Zinserhöhungen, was die Opportunitätskosten einer Goldanlage wieder reduzieren würde.

Spannend. Gold auf 5.000 USD je Unze? Oder doch wieder nur Strohfeuer?

Wie kann man am besten an steigenden Goldpreisen partizipieren? Hier steigt eine „Reihe“ unserer Schwesterseite www.gold-magazin.com ein. Und während es im ersten Teil um die Frage: „XETRA Gold? Barren? Auvesta? Oder doch lieber Barrick Gold?“ ging, geht es heute um den „In Gold We Trust Report“, der jährlich erscheint und einen „anderen“ Blick auf den Goldmarkt, seine Chancen und Möglichkeiten wirft.

In einer mehrteiligen Aufarbeitung informiert heute der Redakteur Andreas Unterberger vom www.gold-magazin.com gemeinsam mit Experten der Auvesta über alle Aspekte, die mit Gold zu tun haben.



Auvesta Edelmetalle und www.gold-magazin.com: Analyse der Bedeutung von Gold und die drohende Gefahr eines „Everything-Crashs“.

Wir stehen als Gesellschaft und auch ganz persönlich vor einer Zeit, in der sich Ereignisse überschlagen und Gewissheiten der Vergangenheit plötzlich in Frage gestellt werden. Die Welt, in der wir leben, ist aktuell von einer anhaltenden Teuerungskrise, einer zunehmenden politischen Polarisierung und bahnbrechenden technologischen Fortschritten geprägt. Diese Entwicklungen konfrontieren uns mit einer Zeit voller offener Fragen sowie Unsicherheiten. Besonders aus dieser Perspektive heraus ist ein Einblick in den Ende Mai frisch erschienen „In Gold We Trust Report 2023“ absolut lohnenswert. Dieser Report ist von grosser Bedeutung für alle Goldfans und Goldinvestoren.

Verfasst wurde er von Herrn Stöferle und Herrn Valek von der Vermögensverwaltung Incrementum und gilt seit längerem als einer der herausragenden Berichte des Jahres. Er bietet nicht nur Informationen, sondern fasst auch alle aktuellen Entwicklungen auf beeindruckende Weise zusammen. Obwohl der Bericht nicht ausschließlich auf Gold fokussiert ist, steht dieses Edelmetall im Mittelpunkt der Betrachtungen. Hier zum Bericht.

Die Verschiebung der Machtverhältnisse von West nach Ost.

Der Bericht trägt in diesem Jahr den prägnanten Titel „Showdown“. Das Titelbild des Berichts fällt dabei sofort ins Auge und gibt bereits einen ersten deutlichen Hinweis auf die thematische Ausrichtung des Reports.