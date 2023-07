Gold: Wie geht es weiter?

GASTBEITRAG UNSERER SCHWESTERSEITE www.gold-magazin.com: Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Donnerstag (06.07.2023). Zudem wird der EUR/USD und seine Auswirkungen auf den Goldpreis wie auch den Silberpreis im Euroraum angegeben. Als erster Goldkurs am Handelstag wurden 1.915,39 USD notiert. Danach wurde im Tagesverlauf der Preis für die Feinunze Gold zwischen 1.902,83 USD und 1.927,46 USD gehandelt. Damit hat der Goldpreis in einer Spanne von 24,63 USD oder 1,29 % gehandelt. Und der letzte Kurs am Donnerstag (06.07.2023) ist im Vergleich zum Vortag (1.915,09 USD) leicht niedriger. Er beläuft sich mit einem Minus von -4,12 USD (0,22%) auf 1.910,97 USD.



Der Preis für den Euro hat sich im Laufe des Donnerstags entgegengesetzt leicht verteuert (0,00330 USD). Im Vergleich zum Vortag (1,08560 USD) notiert der US-Dollar mit seinem letzten Tageskurs bei 1,08890 USD mit 0,30% über dem Vortagesniveau. Dadurch ergibt sich für den Preis einer Feinunze Gold in Euro die folgende Auswirkung: Der mit den letzten Tageskursen errechnete Preis in Euro war am Vortag bei 1.764,08 EUR. Und für Donnerstag (06.07.2023) errechnen wir für Gold in EUR mit 1.754,95 EUR einen niedrigeren (-9,13 EUR) Kurs. Somit liegt der Preis in EUR 0,52% unter dem Vortagesniveau.

Von der Goldpreisentwicklung zur Silberpreisentwicklung

Der Preis für die Feinunze Silber hat am Donnerstag (06.07.2023) zwischen 22,5390 USD und 23,2525 USD gehandelt. Somit hat der Silberpreis in einer Spanne von 0,71 USD oder 3,17 % gehandelt. Der letzte Kurs am Donnerstag (06.07.2023) ist mit 22,7190 USD im Vergleich zum Vortag (23,1220 USD) deutlich niedriger. Damit beläuft sich das Minus auf 1,74% oder -0,4030 USD auf.

Auch auf den Silberpreis wirkt sich selbstverständlich der EUR/USD Kurs aus. Als Ergebnis können wir berechnen, dass der mit den letzten Tageskursen errechnete Preis in Euro am Vortag bei 21,30 EUR war. Hierzu im Vergleich errechnen wir als Ergebnis am Donnerstag (06.07.2023) für Silber in Euro mit 20,86 EUR einen deutlich niedrigeren (-0,43 EUR) Kurs. Somit liegt der Preis in EUR 2,04% unter dem Vortagesniveau.



Gold-Silber-Ratio

Zuletzt betrachten wir die Gold-Silber-Ratio. Die Gold-Silber-Ratio ist gestiegen. Bei einem Zuwachs von 1,28 Punkten hat sich die Gold-Silber-Ratio am Donnerstag (06.07.2023) von 82,83 auf 84,11 erhöht. Damit beobachten wir einen Anstieg um 1,55%.

Warum betrachten wir diese Ratio? Die Gold-Silber-Ratio soll dem Leser einen Anhaltspunkt geben, welches der beiden Edelmetalle aktuell eher überbewertet und welches eher unterbewertet ist. Welche Kriterien das Gold-Magazin an die Gold Silber Ratio anlegt, kann unter Wissenswertes – Gold Silber Ratio nachgelesen werden.

Die internationalen Börsen geben den Preis für Gold und Silber je Feinunze in US-Dollar an. Eine Feinunze wiegt rund 31,103 g. Die US-Dollar Notierung bewirkt, dass wir im Euro-Raum die Wechselkursentwicklung Euro / US-Dollar beobachten müssen.

