Gold Terra Resource Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Gold Terra Resource liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Das ergibt die Bewertung "Neutral". Der RSI25 betrachtet einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für die Gold Terra Resource bei 60, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Gold Terra Resource daher die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Gold Terra Resource wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, wodurch das Signal die Bewertung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung und führt zu einem langfristig negativen Stimmungsbild.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Gold Terra Resource besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Anleger zeigen weiterhin Interesse an positiven Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gold Terra Resource-Aktie sowohl in einem längerfristigen Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,08 CAD, was einem deutlichen Abwärtstrend von 37,5 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,05 CAD entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,06 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 16,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Gold Terra Resource-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.