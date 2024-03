Gold Terra Resource Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Gold Terra Resource bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 42, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Gold Terra Resource derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,07 CAD, womit der Kurs der Aktie (0,06 CAD) um -14,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 CAD zeigt eine Abweichung von 0 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Bereich Sentiment und Buzz wird die Stimmung für die Gold Terra Resource als neutral bewertet, da sich in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen gezeigt haben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität auf, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Gold Terra Resource hinsichtlich der Stimmung.

