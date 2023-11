Gold Springs Resource Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Technische Analyse: Die Gold Springs Resource-Aktie liegt derzeit bei 0,1 CAD und ist damit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9,09 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Gold Springs Resource liegt bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Gold Springs Resource in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen zeigte sich, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den vergangenen Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert als sonst. Insgesamt wird die Gold Springs Resource-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.