Gold Royalty Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Gold Royalty-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 5 Bewertungen erhält die Aktie 4 Mal die Einschätzung "Gut" und einmal "Neutral". Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4,87 USD, was einer potenziellen Performance von 245,15 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 1,41 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien vorwiegend neutrale Bewertungen von privaten Nutzern zu Gold Royalty abgegeben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Gold Royalty-Aktie bei 1,68 USD verläuft, während der aktuelle Kurs bei 1,41 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Abstands von -16,07 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 1,44 USD, was einer Differenz von -2,08 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die technische Analyse als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Gold Royalty-Aktie zeigt eine Ausprägung von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 57,14 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf den Analystenmeinungen, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.

