Gold Royalty Aktie: So könnte es weitergehen!

In den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Gold Royalty-Aktie eine Abweichung von -14,94 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,48 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Dagegen ergibt sich für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von +6,47 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gold Royalty festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten registriert wurden. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge führte hingegen zu einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Gold Royalty für diese Stufe daher ein "Gut".

Im vergangenen Jahr erhielt Gold Royalty insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Kurzfristig gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral". Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 228,83 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. In Summe erhält Gold Royalty somit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für sieben Tage liegt bei 55,17, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.