Gold Road Resources Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Gold Road im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, und vor allem wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Obwohl sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Gold Road befasste, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Gold Road liegt bei 72, was als überkauft betrachtet wird, und resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gold Road-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,73 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,42 AUD, was einer -17,92-prozentigen Abweichung entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,72 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,44 Prozent Abweichung), wodurch die Gold Road-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Gold Road konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbilds verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.