Gold Road Resources Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Gold Road-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,72 AUD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 1,385 AUD, was einem Unterschied von -19,48 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und ergab einen Schlusskurs von 1,68 AUD, was einer Abweichung von -17,56 Prozent entspricht. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Gold Road-Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 70, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wurde untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gold Road war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine gemischte Stimmung. Zwar wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, doch in den letzten Tagen wurde vermehrt über negative Themen diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.