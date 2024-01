Gold Resource, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Resource":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Gold Resource-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 48,39 weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Gold Resource weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI der Gold Resource-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Gold Resource in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer negativen Stimmung der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Gold Resource wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Gold Resource in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -78,92 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche stiegen im Durchschnitt um 54,68 Prozent, was eine Underperformance von -133,59 Prozent im Branchenvergleich für Gold Resource bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie 133,59 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gold Resource bei 0,59 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,33 USD erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -44,07 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,33 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".