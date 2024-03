Gold Resource Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Resource":

Der Aktienkurs von Gold Resource hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um 38,56 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -95,89 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 38,56 Prozent hatte, liegt Gold Resource um 95,89 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell hat Gold Resource einen RSI-Wert von 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 37 als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Gold Resource derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 8287,77 %. Diese Differenz von 8287,77 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Gold Resource werden auch analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Gold Resource bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.