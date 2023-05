Gold Resource Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Resource":

Für die Aktie Gold Resource stehen per 20.05.2023, 06:01 Uhr 0.86 USD an der Heimatbörse NYSEAmerican zu Buche. Gold Resource zählt zum Segment "Gold".

Unsere Analysten haben Gold Resource nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Gold Resource erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gold Resource vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (3 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 248,84 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 0,86 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Gold Resource erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 84,65. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Gold Resource zahlt die Börse 84,65 Euro. Dies sind 34 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 63,38. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Gold Resource beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,39 Prozent und liegt mit 1,56 Prozent über dem Mittelwert (0,83) für diese Aktie. Gold Resource bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

