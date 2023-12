Gold Resource Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) von Gold Resource zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit einem Wert von 38,89 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gold Resource.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich Gold Resource mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 84,65 als 10 Prozent unterbewertet im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (94,32). Dies signalisiert eine positive Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Jedoch schneidet Gold Resource in Bezug auf die Dividendenrendite mit einem Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8273,51 Prozent schlecht ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für Gold Resource ist positiv, mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 3 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 757,14 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Gold Resource eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.