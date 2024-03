Gold Resource Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs von Gold Resource hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -84,23 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -77,55 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -6,68 Prozent gefallen sind, hat Gold Resource deutlich schlechter abgeschnitten. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,68 Prozent erzielt hat, liegt Gold Resource um 77,55 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Gold Resource derzeit bei 0,45 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 0,29 USD liegt und somit einen Abstand von -35,56 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,29 USD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Gold Resource wird ein RSI-Wert von 20 überverkauft angezeigt, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".

In der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Gold Resource ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 84,65 auf, was 12 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (75,29). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

