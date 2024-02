Gold Reserve Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Indikatoren, um die Einschätzungen von Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. Bei Gold Reserve zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Gold Reserve zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten ebenfalls auf negative Einschätzungen und Stimmungen rund um Gold Reserve hin. In den vergangenen Tagen überwogen die negativen Themen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von 3,17 USD bei Gold Reserve inzwischen +9,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Vergleich zu den zurückliegenden 200 Tagen liegt die Aktie mit +31,54 Prozent ebenfalls im positiven Bereich, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 46,03, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine Einstufung von "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Zusammenfassung zeigt sich bei Gold Reserve eine eher negative Stimmung in den Diskussionen und sozialen Medien, jedoch positive Werte in der technischen Analyse.