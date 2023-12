Gold Reserve Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse von Gold Reserve-Aktien zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,04 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,62 USD liegt, was einer Abweichung von +28,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 2,31 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +13,42 Prozent führt und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Gold Reserve also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 37, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 37,33 im neutralen Bereich, wodurch Gold Reserve auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Betrachtung der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Kommentare und Themen rund um Gold Reserve waren überwiegend neutral, und es gab keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen.

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass Gold Reserve auf Basis der technischen Analyse und der Stimmung in den sozialen Medien ein "Neutral"-Rating erhält.