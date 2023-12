Gold Peak Industries Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Gold Peak-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,53 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,56 HKD verzeichnet, was einer Differenz von +5,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,51 HKD weist einen positiven Trend auf, da der letzte Schlusskurs um +9,8 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Gold Peak-Aktie eine weitere "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Gold Peak festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Gold Peak daher für diese Stufe ein "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Gold Peak mit -7,02 Prozent um mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche mit einer durchschnittlichen Rendite von -13,26 Prozent, zeigt Gold Peak mit 6,25 Prozent eine positive Entwicklung. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Gold Peak-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 27,78, was eine positive Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 36,96 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.