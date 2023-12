Gold Peak Industries Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Gold Peak liegt bei 42,86, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 31 für die Gold Peak, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Gold Peak im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,02 Prozent erzielt, was 3,3 Prozent über dem Durchschnitt (-10,31 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,96 Prozent, wobei die Gold Peak aktuell 6,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Gold Peak beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Mittelwert (2,2) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Gold Peak eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Gold Peak keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gold Peak für diese Stufe daher ein Gesamturteil von "Neutral".