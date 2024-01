Gold Mountain Mining Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Gold Mountain Mining Aktie hat sich in den letzten Tagen weiter von den gleitenden Durchschnittswerten (GD50 und GD200) entfernt. Der Kurs liegt aktuell bei 0.055 CAD, was einer Distanz von -31,25 Prozent zum GD50 und -57,69 Prozent zum GD200 entspricht. Die charttechnische Analyse führt daher zu einer kurzfristigen und langfristigen Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, weshalb sie als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt die Gold Mountain Mining weniger Beachtung als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gold Mountain Mining liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Gold Mountain Mining Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse, das Sentiment und Buzz sowie die Anleger-Stimmung. Der RSI deutet auf eine neutrale Situation hin, sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum.