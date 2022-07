Gold: Der Goldpreis in 10 Jahren

Finanztrends Video zu Goldpreis



Das Edelmetall Gold erlebt sein schwächstes Quartal seit immerhin anderthalb Jahren. Insbesondere kommen steigende Zinsen und auch der starke Dollar in den Fokus. Wenn der Dollar an Wert dazu gewinnt, dann fallen überwiegend in Dollar notierende Instrumente. Beispielsweise Aktienindizes oder Kryptowährungen in USD, aber eben auch Gold in USD. Doch dies sind möglicherweise nur kurzzeitige Anwandlungen. Wo wird der Goldpreis… Hier weiterlesen