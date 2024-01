Gold 50 Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Gold ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gold-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,43, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Gold-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,16 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,135 AUD) liegt deutlich darunter (Unterschied -15,63 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Gold-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir langfristig eine mittlere Aktivität für Gold gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild ergibt somit insgesamt das Ergebnis "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Gold im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positiven noch negativen Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Gold. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Relative Strength Index, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie des Anleger-Sentiments für die Gold-Aktie.

