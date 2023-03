Gold bei 3.000 US-Dollar? Ich setze trotzdem lieber auf diese Dividendenaktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Gold könnte 3.000 US-Dollar erreichen: Zumindest wenn man einigen Analysten und deren Kurszielen glaubt. Zugegebenermaßen kann die Marktphase ein Katalysator für das Edelmetall sein. Die Unsicherheit ist hoch, sichere Häfen vermutlich immer beliebter. Zumal sich die Aktienmärkte auch in eine sehr, sehr volatile Richtung bewegt haben.

Trotzdem ist Gold für mich noch immer der unproduktive Vermögensgegenstand, bei dem ich selbst in zehn Jahren noch den gleichen schimmernden Klumpen in der Hand (oder im Safe) halte. Analog zu Warren Buffett neige ich dazu, lieber auf Produktivwerte zu setzen.

Dividendenaktien sind daher eher mein Betätigungsfeld. Egal ob Gold 3.000 US-Dollar erreicht oder nicht: Ich glaube, dass ich mit den ausschüttenden Aktien langfristig besser fahre als zu hoffen, dass der Wert des unproduktiven Assets steigt.

Gold bei 3.000 US-Dollar? Realty Income mit 5 % Dividendenrendite!

Die erste Dividendenaktie, die ich lieber kaufe, als beim Gold auf 3.000 US-Dollar Kursziel zu spekulieren, ist Realty Income (WKN: 899744). Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust besitzt derzeit wieder eine hohe Dividendenrendite. Nach der jüngsten Erhöhung von zunächst 0,2485 US-Dollar auf 0,2545 US-Dollar und jetzt erst kürzlich 0,255 US-Dollar gibt es bei einem Aktienkurs von knapp über 61 US-Dollar ca. 5 % Dividendenrendite.

Warum das Renditeprofil für mich attraktiver ist, ist sehr einfach erklärt: Die momentane Unsicherheit mag auch Immobilien tangieren. Steigende Zinsen lassen REIT-Renditen außerdem weniger attraktiv erscheinen. Trotzdem hat Realty Income immer noch ein starkes und mit 12.000 Einheiten sehr diversifiziertes Immobilienportfolio, das diversifizierte und damit relativ sichere Mieterlöse generiert. Die Dividende, die übrigens über 50 Jahre und mehr als 25 Jahre an der Börse stets konstant ausgezahlt wird, erscheint damit sehr sicher.

Für mich ist es eher Spekulation, ob Gold bis auf 3.000 US-Dollar steigt oder nicht. Aber es ist für mich die sicherere Alternative, dass Realty Income auch im nächsten Monat und im nächsten Jahr mindestens 0,255 US-Dollar Dividende je Aktie pro Monat an die Investoren ausschüttet. Das Renditeprofil ist damit sicherer oder planbarer für mich. Und deshalb investiere ich lieber in den REIT.

BB Biotech: Innovation schafft Rendite

Ich bin außerdem überzeugt, dass Innovation eine starke Rendite schafft. Der Bereich der Biotechnologie ist für mich ein starker Wachstumsmarkt mit Potenzial. Bahnbrechende Medikamente, neue Therapien und hervorragende, innovative Unternehmen können mit starken Renditen und Wertsteigerungen einhergehen. Trotzdem bin ich nicht in der Lage zu beurteilen, wo es solche attraktiven Chancen gibt.

Generell halte ich es jedoch für planbarer, dass gute, innovative Biotech-Unternehmen eher Rendite generieren, als dass Gold mit Sicherheit auf 3.000 US-Dollar klettert. Aus diesem einfachen Grund setze ich auf die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (WKN: A0NFN3) und lasse deren Investmentteam für mich arbeiten. Mit verschiedenen Fachdisziplinen betrachten die Analysten Unternehmen und Therapien und identifizieren für ihre Investoren gute Beteiligungsmöglichkeiten. Nicht jeder Schuss muss ein Treffer sein, solange die Investitionen in Summe stimmen.

Über die vergangenen ca. 25 Jahre hat sich die Aktie von BB Biotech mehr als ver-20-facht, was mir zeigt: Es ist möglich, mit guten Beteiligungen clever zu wachsen. Gleichzeitig zahlt BB Biotech in jedem Jahr eine Dividende an die Investoren aus, die dem Wert von 5 % des durchschnittlichen Dezemberkurses des Vorjahres entspricht. Alles in allem eine Buy-and-Hold-Beteiligungschance, die für mich attraktiver ist als Gold.

Der Artikel Gold bei 3.000 US-Dollar? Ich setze trotzdem lieber auf diese Dividendenaktien! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech und Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

Aktienwelt360 2023