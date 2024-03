GoldSilberShop.de: Sparen mit Gold für die private Altersvorsorge: steuerfrei, flexibel und transparent

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wiesbaden (ots) -GoldSilberShop.de bietet flexible Alternativen für zusätzliches Rentenvermögen im Alter - eine Anlage in Gold und Silber erfüllt bereits alle Kriterien der von der Regierung eingesetzten Reformgruppe "Private Altersvorsorge". Eine Option besonders für die junge Generation, die um die Rentenentwicklung besorgt ist.Über 60 % der 18- bis 29-Jährigen gehen laut Statista davon aus, dass die eigene Altersvorsorge im Alter nicht ausreichen wird. Zwar sind die jüngeren Generationen bei der Finanzanlage aktiv und sich der Notwendigkeit einer privaten Altersvorsorge bereits bewusst, aber ihr Wissen über die Altersvorsorge empfinden die meisten als nicht ausreichend. Auch sind z. B. die 20- bis 29-Jährigen eher bereit, für das Erreichen ihrer Ziele auf Konsum zu verzichten, so der Gesamtverband der Versicherer in seiner neuesten Studie zur Generation Z."Bei vielen jungen Leuten ist die Dringlichkeit der Vorsorge angekommen", so Tim Schieferstein, Geschäftsführer der SOLIT Management GmbH, zu der auch GoldSilberShop.de gehört. "Doch es ist wichtig, nicht nur Geld zu sparen, sondern auch langfristig wertsteigernd anzulegen. Der Autor des Buchs "Gold & Silber für Einsteiger" sieht als alternative Vorsorgemöglichkeiten physische Edelmetalle oder einen Sparplan. "Gold und Silber haben viele Vorteile, die auch offiziell von der Reformgruppe zur privaten Altersvorsorge eingefordert wurden, die andere klassische Anlageprodukte nicht haben", so Schieferstein. Die von der Regierung eingesetzte Fokusgruppe "Private Altersvorsorge" hat in ihrem Abschlussbericht zur Reform gefordert, dass eine Altersvorsorge sechs Kriterien erfüllen muss: Die Altersvorsorge sollte renditestark und günstig, einfach und flexibel, transparent und verständlich sein.In der Vergangenheit hat sich Gold bereits als effektive, renditestarke Anlagemöglichkeit erwiesen, mit langfristig stetigen Wertsteigerungen von über 100 Prozent in den letzten 10 Jahren. Die Gewinne sind nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei, im Gegensatz zu Gewinnen aus Aktien und Fonds. In der Anschaffung ist Gold im Vergleich auch relativ günstig, da es keine versteckten zweistelligen Vertriebsprovisionen wie bei Versicherungen gibt. Der Kauf- und Verkaufsprozess ist maximal transparent und verständlich, denn der Kunde kann vorab genau sehen, wie hoch der Goldpreis steht und was er für sein Geld bekommt. Bei einem Sparplan ist durch die jederzeitige Möglichkeit des Verkaufs oder der Anpassung der Raten die Anlageform auch sehr flexibel. Wer in einen Sparplan investiert, zahlt monatlich einen Betrag seiner Wahl ab 25 EUR auf einen kostengünstigen Großbarren ein. Dabei kann der Sparer auch das Edelmetall, in das er investiert, selbst festlegen. Nach dem Erreichen eines festgelegten Sparziels kann er sich das Geld auszahlen lassen oder sich ein neues Ziel setzen.Mehr: https://www.goldsilbershop.de/altersvorsorge-mit-gold-und-silber.html (https://www.goldsilbershop.de/altersvorsorge-mit-gold-und-silber.html)Tim Schieferstein, "Gold & Silber für Einsteiger": Kapitel 13 ab S. 229 - Regelmäßiges Kaufen: Mit oder ohne Sparplan zur Altersvorsorge www.gold-buch.com (http://www.gold-buch.com)Über GoldSilberShop.de:GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine Marke der Wiesbadener SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert sowohl unter www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. und der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. ist die Gesellschaft bestrebt, regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.Pressekontakt:SOLIT Management GmbHHerr Tim SchiefersteinOtto-von-Guericke-Ring 10D-65205 WiesbadenT +49 (0) 6122 58 70-58F +49 (0) 6122 58 70-22M presse@solit-kapital.dewww.solit-kapital.de | www.goldsilbershop.dePressekontaktSabine Dabergottfinancial relations GmbHLouisenstraße 9761348 Bad HomburgT +49 (0) 6172-27159-30F +49 (0) 6172-27159-69Original-Content von: GoldSilberShop.de, übermittelt durch news aktuell