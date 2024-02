GoldQuest Mining Aktie: Was wird das noch werden?

Goldquest Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,38 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,71 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet, dass Goldquest Mining im Branchenvergleich eine Outperformance von +7,32 Prozent erreicht hat. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -22,71 Prozent, und Goldquest Mining übertraf diesen Durchschnittswert um 7,32 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Goldquest Mining für die letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 37,5, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Goldquest Mining-Aktie hinweist.

In Bezug auf Dividenden hat Goldquest Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58%. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,58% im Vergleich zu anderen Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Goldquest Mining festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Goldquest Mining daher in dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.