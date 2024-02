GoldMoney Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Goldmoney-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit 43,27 weniger volatil und zeigt an, dass Goldmoney weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Analyse somit ein "Gut"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Goldmoney mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,98 deutlich günstiger als das Branchenmittel bewertet wird, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Goldmoney-Aktie beträgt 8,64 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 7,95 CAD eine deutliche Abweichung von -7,99 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 7,86 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Goldmoney auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Goldmoney veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Goldmoney beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Indikatoren insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Goldmoney.