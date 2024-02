GoldMoney Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Analyse von Goldmoney zeigt, dass die Diskussionen im Netz über die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen haben. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Sentiments und Buzz. In Bezug auf die Dividendenrendite weist Goldmoney derzeit eine Rendite von 0% auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,43% als schlecht eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldmoney liegt bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35 als unterbewertet gilt und daher positiv bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) für die Goldmoney Aktie liegt bei 58,62, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25 bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält die Aktie von Goldmoney daher aufgrund der verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung.