GoldMoney Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Goldmoney beträgt das aktuelle KGV 5, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", die im Durchschnitt ein KGV von 29 aufweisen, auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Goldmoney derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,71 % in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Damit wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Goldmoney-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen aktuellen Wert von 9,13 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 8,04 CAD liegt, was einem Unterschied von -11,94 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 8,19 CAD, was einer geringeren Differenz zum letzten Schlusskurs von -1,83 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt für Goldmoney eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Zudem verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Folglich ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Goldmoney-Aktie.

Sollten GoldMoney Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich GoldMoney jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen GoldMoney-Analyse.

GoldMoney: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...