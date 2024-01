GoldMoney Aktie: Jetzt ist alles möglich

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Goldmoney als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Goldmoney-Aktie beträgt 48,65, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 55,83 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Goldmoney weist einen Wert von 5,12 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 29,78 deutlich günstiger ist und somit als unterbewertet eingestuft wird. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Goldmoney-Aktie von 7,81 CAD um -14,36 Prozent vom GD200 (9,12 CAD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, einen Kurs von 8,17 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Goldmoney-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividende betrifft, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen ein geringerer Ertrag in Höhe von 3,72 Prozentpunkten erzielt werden. Dadurch ergeben sich niedrigere Dividenden des Unternehmens, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.