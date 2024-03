GoldMoney Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Goldmoney in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität bezüglich Goldmoney gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) erscheint Goldmoney aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,88, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,18 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite für Goldmoney beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,15 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von Goldmoney eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goldmoney-Aktie im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,5 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,69 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -9,53 Prozent). Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 7,81 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-1,54 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Goldmoney-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

