GoldHaven Resources Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Goldhaven-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,27 CAD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch lediglich 0,05 CAD, was einem Unterschied von -81,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,08 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs (-37,5 Prozent Unterschied), wodurch die Goldhaven-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Meinungen in sozialen Medien zu Goldhaven untersucht und herausgefunden, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen im Zusammenhang mit Goldhaven diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Anzahl der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen vergleicht. Der RSI der Goldhaven liegt bei 55,56, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61. Dies zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Kategorie RSI daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Analyse der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen bei der Stimmung zu Goldhaven gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Auch hierfür bekommt Goldhaven eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.