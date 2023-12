Gold79 Mines Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Anleger-Sentiment bezüglich Gold79 Mines hat in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgebracht. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger auch hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Gold79 Mines insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Gold79 Mines zeigt einen Wert von 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 33,33 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit liegt die Gesamteinschätzung bei "Neutral".

Die langfristige Stimmung rund um Gold79 Mines wurde anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gold79 Mines zeigt nach Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Gold79 Mines in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gold79 Mines derzeit auf 0,03 CAD, was zur Bewertung "Neutral" führt. Der Kurs der Aktie liegt bei 0,03 CAD, und die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,02 CAD, was zu einem Abstand von +50 Prozent führt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie von Gold79 Mines daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.