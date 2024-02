Golar LNG wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Der Aktienkurs von Golar Lng verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,04 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 15,21 Prozent, was eine Underperformance von -6,17 Prozent für Golar Lng bedeutet. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 15,21 Prozent im letzten Jahr, wobei Golar Lng 6,17 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 4,29 Prozent, was 24,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,85) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Golar Lng-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktienkurse von Golar Lng weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 51,17, während der RSI25 bei 63 liegt, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher eine Bewertung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Da auch keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Golar Lng in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.