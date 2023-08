Golar LNG: Der Turnaround könnte gelingen

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Beim Blick auf die Watchlist des Hypergrowth Aktien Börsendienstes ist heute ein Wert dran, der in den letzten Monaten deutlich unter die Räder gekommen ist: Golar LNG. Das Unternehmen dürften viele Investoren noch nicht auf dem Radar haben, denn es arbeitet in einer relativ jungen Branche, die zudem auch erst seit kurzem stärker im Fokus der Anleger steht: Flüssiggas. Golar LNG Limited ist ein Anbieter von Infrastruktur und Transportdienstleistungen im Bereich der Verflüssigung von Gas. Dazu entwirft, baut, besitzt und betreibt das Unternehmen die Infrastruktur, die an Land für die Verflüssigung und Wiederverdampfung von Flüssiggas (LNG) notwendig ist. Aber auch auf dem Meer ist Golar LNG in den Segmenten Schifffahrt und FLNG tätig, denn es betreibt und verchartert LNG-Tanker, Floating Liquefaction Natural Gas Vessel (FLNG)...