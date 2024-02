Golar LNG Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golar Lng bei 44, was bedeutet, dass die Börse 44,79 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 63 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 27 und lässt darauf schließen, dass die Aktie überbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um Golar Lng. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen mit "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Golar Lng bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In den vergangenen vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Golar Lng in den sozialen Medien verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen in den Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Golar Lng daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Golar Lng schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einer Differenz von 13,38 Prozentpunkten (4,29 % gegenüber 17,68 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".