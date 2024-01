Golar LNG Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Golar Lng-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 22,3 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 23,25 USD, was einem Unterschied von +4,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 22,12 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +5,11 Prozent darüber liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Golar Lng also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Golar Lng-Aktie liegt bei 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (35,95) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Golar Lng.

In Bezug auf die Dividende schüttet Golar Lng derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz beträgt 23,87 Prozentpunkte (4,29 % gegenüber 28,17 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung für Golar Lng hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.