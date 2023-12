Golar LNG Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Golar Lng - Aktie erhält "Schlecht"-Bewertung für Dividende und "Neutral"-Bewertung für technische Analyse, Sentiment und Relative Strength Index

Die Dividendenrendite von Golar Lng liegt derzeit bei 4,25 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,24 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 22,21 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,38 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,74 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt eine "Neutral"-Bewertung mit einem Stand von 22,32 USD. Insgesamt erhält die Aktie in der Kategorie technische Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass Golar Lng eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Golar Lng in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Golar Lng ergibt sich ein RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis von 34,69 bzw. 53,02 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Insgesamt erhält die Golar Lng-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividende und "Neutral"-Bewertungen für die technische Analyse, das Sentiment und den Relative Strength Index.