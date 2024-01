Golar LNG Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Aktie von Golar Lng wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,73 bewertet, was 43 Prozent höher ist als der Durchschnitt der Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einem KGV von 31,28. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, was zu einer schlechten Einstufung aus fundamentaler Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende weist Golar Lng eine Ausschüttung von 4,25 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,25 % eine niedrigere Bewertung bedeutet. Die Differenz beträgt hier 24 Prozentpunkte, was ebenfalls zu einer schlechten Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite der Golar Lng-Aktie mit 5,43 Prozent um mehr als 15 Prozent darunter. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist eine mittlere Rendite von 20,2 Prozent auf, wobei Golar Lng mit 14,77 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Golar Lng-Aktie von 23,21 USD als "Neutral" bewertet, da der Abstand zum GD200 (22,23 USD) bei +4,41 Prozent liegt. Der GD50 zeigt einen Kurs von 22,17 USD an, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand hier +4,69 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung des Aktienkurses von Golar Lng, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.