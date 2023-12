Golar LNG Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Golar Lng hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor 30,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 19,59 Prozent, und Golar Lng liegt aktuell 30,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger haben Golar Lng in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Golar Lng bei 23,44 USD liegt, was eine +5,49 Prozent Entfernung vom GD200 (22,22 USD) bedeutet und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 22,20 USD an, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Golar Lng bei 41,54, was über dem Branchendurchschnitt von 31,21 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Schlecht" bewertet, da sie als überbewertet angesehen wird.