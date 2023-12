Golar LNG Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von Golar Lng verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,86 Prozent. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,04 Prozent an, was bedeutet, dass Golar Lng im Branchenvergleich um -30,9 Prozent schlechter abschnitt. Im "Energie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 20,04 Prozent, was bedeutet, dass Golar Lng um 30,9 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI von Golar Lng bei 3,26 liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,57 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Golar Lng in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen als eher neutral einzustufen, wobei die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Äußerungen überwiegend negativ war. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.

