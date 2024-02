Golar LNG Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

In den letzten vier Wochen konnte bei Golar Lng keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golar Lng liegt bei 44,79, was deutlich über dem Branchenmittel von 27,77 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor hat Golar Lng im letzten Jahr eine Rendite von 9,04 Prozent erzielt, was 3,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Golar Lng-Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage neutral, was zu einer gemischten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Golar Lng aktuell keine positiven Signale aufweist und daher mit "Schlecht" bewertet wird.