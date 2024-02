Golar LNG Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Golar Lng heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Golar Lng weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 63,82), was Golar Lng ein "Neutral"-Rating für den RSI25 einbringt. Insgesamt bekommt das Golar Lng-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golar Lng liegt bei einem Wert von 44, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 27,46) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Golar Lng damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt Golar Lng mit einer Dividendenrendite von 4,29 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (28,85 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 24,56 Prozentpunkte beträgt.

In den sozialen Medien war die Anlegerstimmung in den letzten Tagen neutral gegenüber Golar Lng. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Golar Lng daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt bekommt das Golar Lng-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.