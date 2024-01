Golar LNG Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Golar Lng-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 22,39 USD gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,52 USD, was einem Unterschied von +0,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,12 USD weist einen geringen Unterschied von +1,81 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Golar Lng-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Golar Lng-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 44,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Golar Lng zahlt. Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist dies eine Überbewertung um 64 Prozent, wodurch die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung für die Golar Lng-Aktie in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividende weist die Golar Lng-Aktie eine Dividendenrendite von 4,29 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,84 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -24,54 Prozent zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.