Golar LNG Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Golar Lng liegt bei 59,8 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor weist Golar Lng eine Rendite von 9,04 Prozent auf, was mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 26,28 Prozent, bei der Golar Lng mit 17,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Golar Lng als überbewertet, da das KGV mit 44,79 insgesamt 63 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 27,42. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Golar Lng liegt derzeit bei 4,29 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,15 % im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, aufgrund einer Differenz von lediglich 23,86 Prozentpunkten.