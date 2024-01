Golar LNG Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Golar Lng eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Golar Lng daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung bei Golar Lng als "Gut".

Sentiment und Buzz: Ein weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Golar Lng eine übliche Diskussionsintensität im Netz. Daher erhält Golar Lng in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Golar Lng eine Performance von 9,04 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -11,84 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors liegt die Performance mit 11,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golar Lng liegt bei 44,79, was über dem Branchendurchschnitt von 43 Prozent liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 31,29 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.