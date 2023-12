Golar LNG Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Dividendenrendite von Golar Lng liegt derzeit bei 4,25 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Energiesektor liegt die Rendite von Golar Lng bei -10,86 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von 25,93 Prozent wird von Golar Lng mit 36,79 Prozent deutlich unterschritten, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Stimmungsbild bei Golar Lng hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussion führt. Insgesamt erhält Golar Lng daher für dieses Kriterium ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 41,54 ist Golar Lng deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 30 und daher überbewertet. Aufgrund dieses Abstands wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

