Golar LNG Aktie: Eine Gewinnchance?

In den letzten zwei Wochen wurde Golar Lng von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Betrachtet man das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis), liegt dieses aktuell bei 44,79 und damit 54 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 29 (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch). Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen wird. Daher erhält Golar Lng auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass trotz einer Analyse wenig Veränderung in der Stimmung für Golar Lng in den vergangenen Wochen erkennbar war. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,29 Prozent und liegt damit 23,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,09). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Golar Lng-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.