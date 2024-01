Golar LNG Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Golar Lng-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 22,28 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 23,1 USD, was einem Unterschied von +3,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 22,13 USD wird mit einem Unterschied von +4,38 Prozent ähnlich bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Golar Lng derzeit eine Rendite von 4,29 % auf, die jedoch niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Aktienkurs von Golar Lng zeigt in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,04 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,88 Prozent eine Underperformance von -11,84 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Golar Lng. Die Mehrheit der Tage verlief positiv, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Golar Lng eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt wird Golar Lng von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.