Golar LNG Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Golar Lng wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich die Einstufung "Schlecht" für Golar Lng in diesem Punkt.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Golar Lng mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,73 gegenüber vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" um 43 Prozent höher bewertet. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Golar Lng eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Dadurch erhält Golar Lng insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende ist Golar Lng mit einer Dividendenrendite von 4,25 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (28,25 %) niedriger zu bewerten, da die Differenz 24 Prozentpunkte beträgt. Daher lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.