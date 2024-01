Golar LNG Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

In den letzten Wochen gab es bei Golar Lng keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies wird daraus abgeleitet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Energie" hat die Aktie von Golar Lng eine Rendite von 9,04 Prozent erzielt, was 11,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 20,57 Prozent, und Golar Lng liegt aktuell 11,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golar Lng liegt mit einem Wert von 44,79 über dem Branchendurchschnitt von 31, was einer Differenz von 43 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Golar Lng beträgt aktuell 42 für die letzten 7 Tage und 37,33 für die letzten 25 Handelstage. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Golar Lng.