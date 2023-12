Golar LNG Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Anlegerstimmung bezüglich Golar Lng war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Golar Lng-Aktie, mit einem Wert von 34 für den RSI7 und 53,31 für den RSI25. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators. In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 41,54, was 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Somit erhält Golar Lng auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.